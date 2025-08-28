Новости по тегу #Андрей Бугров

Традиционно, к новому учебному году государство оказывает материальную помощь таким семьям. Ее размер на каждого учащегося составляет 30 % бюджета прожиточного минимума. Это чуть более 146 рублей.
Представители руководства города, администраций районов, силовых структур – все те, кто и сегодня продолжает славные традиции предков, вносит вклад в обеспечение общественного порядка и национальной безопасности нашей страны.
Новым председателем Минского областного отделения партии «Белая Русь» стал Евгений Булойчик. Он возглавляет главное управление по спорту и туризму Миноблисполкома.
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