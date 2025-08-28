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Новости по тегу #Андрей Бугров

В Минске 87% многодетных семей получили финансовую поддержку к новому учебному году
28 августа 2025 07:12

В Минске 87% многодетных семей получили финансовую поддержку к новому учебному году

Белорусы несут цветы к стеле «Минск – город-герой» – потомки отдают дань уважения павшим в боях воинам
23 февраля 2025 11:20

Белорусы несут цветы к стеле «Минск – город-герой» – потомки отдают дань уважения павшим в боях воинам

Более 3 тысяч человек присоединились к партии «Белая Русь» в 2024-м
26 ноября 2024 14:47

Более 3 тысяч человек присоединились к партии «Белая Русь» в 2024-м

Депутаты благоустроили один из дворов Московского района в рамках проекта «Городская среда»
25 июля 2024 17:34

Депутаты благоустроили один из дворов Московского района в рамках проекта «Городская среда»

Бугров: наши люди понимают, что без труда сильной Беларуси не будет. У нас колоссальный потенциал
07 апреля 2024 09:19

Бугров: наши люди понимают, что без труда сильной Беларуси не будет. У нас колоссальный потенциал

«Одна общая цель». Какова роль партии «Белая Русь» в работе Всебелорусского народного собрания?
01 апреля 2024 19:18

«Одна общая цель». Какова роль партии «Белая Русь» в работе Всебелорусского народного собрания?

«Беларусь в миниатюре». Что главное в работе Всебелорусского народного собрания?
01 апреля 2024 18:48

«Беларусь в миниатюре». Что главное в работе Всебелорусского народного собрания?

Бугров о теракте: надеюсь, что зарубежные государства снимут розовые очки и примут правильные решения
23 марта 2024 14:13

Бугров о теракте: надеюсь, что зарубежные государства снимут розовые очки и примут правильные решения

Партия «Белая Русь» планирует создать депутатскую группу в парламенте
05 марта 2024 13:54

Партия «Белая Русь» планирует создать депутатскую группу в парламенте

В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва
04 марта 2024 17:50

В Минске чествовали депутатов Мингорсовета 28-го созыва

В Минске прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой»
23 февраля 2024 19:44

В Минске прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой»

О труде депутатов, новшествах системы и выборах. Большое интервью с Андреем Бугровым
03 ноября 2023 17:21

О труде депутатов, новшествах системы и выборах. Большое интервью с Андреем Бугровым