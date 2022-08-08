«У каждого будет на груди символ страны». Патриотический форум пройдёт в Минске 9 августа
Новости Беларуси. Масштабный форум патриотических сил 9 августа в Минске соберет небезразличных к судьбе страны белорусов. Участие в работе площадки примут более 300 человек – представители общественных объединений и политических партий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арина Верховская, корреспондент:
Уже завтра патриоты Беларуси соберутся в Купаловском театре. Здесь встретятся как представители общественных объединений, так и обычные граждане, для которых слова «единство» и «независимость» наполнены глубоким смыслом.
Дата и место выбраны неслучайно. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:
Что касается участников, то мы, «Белая Русь», как зачинщики мероприятия пригласили к участию все патриотические силы нашей страны. Это профсоюзы, БРСМ, союз женщин, союз офицеров, ветеранская организация. И каждому лидеру, каждому спикеру будет предоставлено время рассказать о видении своей ситуации по развитию политсистемы, выяснить, насколько активизировалось наше общество, предложить какую-то объединяющую повестку дня. У каждого участника будет на груди символ нашей страны – флаг Республики Беларусь. Тот объединяющий символ, который мы отстояли в августе 2020 года.
По итогам форума патриотических сил будет принята декларация, ее подпишут все участники. Главная задача каждого из нас – сохранить независимость и суверенитет нашей страны.
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Арина Верховская:
Вторая часть встречи пройдет в Александровском сквере. Сюда могут прийти все желающие. В 18:30 гостей ждет грандиозное шоу с участием белорусских артистов.