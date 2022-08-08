«У каждого будет на груди символ страны». Патриотический форум пройдёт в Минске 9 августа

Новости Беларуси. Масштабный форум патриотических сил 9 августа в Минске соберет небезразличных к судьбе страны белорусов. Участие в работе площадки примут более 300 человек – представители общественных объединений и политических партий Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Верховская, корреспондент:

Уже завтра патриоты Беларуси соберутся в Купаловском театре. Здесь встретятся как представители общественных объединений, так и обычные граждане, для которых слова «единство» и «независимость» наполнены глубоким смыслом.

Дата и место выбраны неслучайно. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белая Русь»:

Что касается участников, то мы, «Белая Русь», как зачинщики мероприятия пригласили к участию все патриотические силы нашей страны. Это профсоюзы, БРСМ, союз женщин, союз офицеров, ветеранская организация. И каждому лидеру, каждому спикеру будет предоставлено время рассказать о видении своей ситуации по развитию политсистемы, выяснить, насколько активизировалось наше общество, предложить какую-то объединяющую повестку дня. У каждого участника будет на груди символ нашей страны – флаг Республики Беларусь. Тот объединяющий символ, который мы отстояли в августе 2020 года.

По итогам форума патриотических сил будет принята декларация, ее подпишут все участники. Главная задача каждого из нас – сохранить независимость и суверенитет нашей страны. «Представлена 31 локация». Копыль готовится к культурно-спортивному фестивалю «Вытокi». Подробнее здесь.