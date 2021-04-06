В Министерстве информации представили нового руководителя – Владимира Перцова

Новости Беларуси. Сегодня на Министерство информации возлагается особая ответственность. Такими словами напутствовал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко нового руководителя ведомства Владимира Перцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния

Напомним, 5 апреля глава государства принял кадровые решения. Владимир Перцов до этого поста последние 11 лет возглавлял белорусское представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Что интересно, новый министр родился 7 мая – как раз в профессиональный праздник работников радио и телевидения. Однако упор в дальнейшей работе глава ведомства будет делать не только на развитие электронных медиа, но и на защиту информационного суверенитета. Ведь противостоять нынешним вызовам информвойны – задача № 1. И в этом пригодится опыт отстаивания позиции Беларуси на медийном пространстве СНГ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Новый этап вашей жизни. Так держать. Успехов и уверенности.