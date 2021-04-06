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В Министерстве информации представили нового руководителя – Владимира Перцова

06 апреля 2021 13:38
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Новости Беларуси. Сегодня на Министерство информации возлагается особая ответственность. Такими словами напутствовал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко нового руководителя ведомства Владимира Перцова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния

В Министерстве информации представили нового руководителя – Владимира Перцова-1

Напомним, 5 апреля глава государства принял кадровые решения. Владимир Перцов до этого поста последние 11 лет возглавлял белорусское представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».  

В Министерстве информации представили нового руководителя – Владимира Перцова-4

Что интересно, новый министр родился 7 мая – как раз в профессиональный праздник работников радио и телевидения. Однако упор в дальнейшей работе глава ведомства будет делать не только на развитие электронных медиа, но и на защиту информационного суверенитета. Ведь противостоять нынешним вызовам информвойны – задача № 1. И в этом пригодится опыт отстаивания позиции Беларуси на медийном пространстве СНГ.  

В Министерстве информации представили нового руководителя – Владимира Перцова-7

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Новый этап вашей жизни. Так держать. Успехов и уверенности.  

В Министерстве информации представили нового руководителя – Владимира Перцова-10

Сегодня же слова напутствия звучали и в адрес Андрея Кунцевича, который отныне занимает пост первого заместителя министра информации. До этого он был на должности замглавы Администрации Президента.

В Министерстве информации представили нового руководителя – Владимира Перцова-13

Уже намечен план на ближайшую перспективу. Министерство информации уделит особое внимание работе с региональной прессой. И, конечно, ключевая задача остается неизменной: формирование информационного поля в соответствии с современными вызовами и угрозами.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Перцов # Игорь Сергеенко # Игорь Луцкий # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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