Игорь Луцкий: важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны

Игорь Луцкий, уже экс-министр информации, с этого дня – заместитель главы Администрации Президента. В новой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. А вот новым министром информации назначен Владимир Перцов. До этого он занимал пост директора Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Главные приоритеты – это интернет и традиционные средства массовой информации. Здесь важно систематизировать работу в этих направлениях и требовать с каждого на своем участке достижения результатов. Работа как Министерства информации, так и всех подведомственных структур должна быть приведена в соответствие с требованиями времени.