Игорь Луцкий: важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны

Новости Беларуси. Изменения в руководстве Администрации Президента, Министерстве информации и местной вертикали власти. 5 апреля глава государства принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Изменения в руководстве Администрации Президента, Министерстве информации и местной вертикали власти. 5 апреля глава государства принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Луцкий, уже экс-министр информации, с этого дня – заместитель главы Администрации Президента. В новой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. А вот новым министром информации назначен Владимир Перцов. До этого он занимал пост директора Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
Главные приоритеты – это интернет и традиционные средства массовой информации. Здесь важно систематизировать работу в этих направлениях и требовать с каждого на своем участке достижения результатов. Работа как Министерства информации, так и всех подведомственных структур должна быть приведена в соответствие с требованиями времени.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:
Президентом поставлена задача организации системной работы в Администрации Президента, выработки стратегических направлений, мобилизации ресурсов и средств, для того чтобы в нынешних условиях уже не информационного противоборства, а информационной войны достигать результатов, которые позволили бы стране двигаться вперед.
Сегодня перестала быть вакантной должность помощника Президента – инспектора по Гомельской области. Ее займет Николай Рогащук. Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев также пошел на повышение: он назначен на должность помощника Президента – инспектора по Минской области.
Остальные кадровые решения согласованы в рабочем порядке. Так, Андрей Кунцевич займет пост первого заместителя министра информации. Игорь Брыло с должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия перейдет на пост первого заместителя в этом ведомстве. А Алексей Богданов отныне – замминистра сельского хозяйства и продовольствия.
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