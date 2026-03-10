Путин: 15-17% территорий ДНР находится под контролем Киева

В ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным Владимир Путин обсудил изменение линии фронта в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что полгода назад под контролем Киева находилось около 25% территории республики, однако сейчас, по поступающим докладам, этот показатель снизился до 15-17%.

Пушилин подтвердил эти цифры, уточнив, что сейчас киевский режим удерживает примерно 17% территории ДНР. Президент добавил, что получает аналогичные данные от своих ведомств.

«Мне так и докладывают, 15–17%», – отметил он.

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