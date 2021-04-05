Владимир Перцов: ограничений к доступу контента соцсетей всяких у нас не происходит. Это ещё предстоит доподлинно изучить
Новости Беларуси. Кадровый понедельник. Изменения в руководстве Администрации Президента, двух министерствах и местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все эти решения на фоне информационной войны. Во Дворце Независимости 5 апреля обсуждали и медийный суверенитет, и задачи для региональной власти.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В кресле министра информации – Владимир Перцов. На телевидении без малого 30 лет. Автор и ведущий теле- и радиопрограмм в Витебске, директор телерадиокомпании «Гродно», на СТВ руководил дирекцией телеканала РТР-Беларусь.
Владимир Перцов: нужно планировать работу СМИ по замещению всего инфополя нашим, государственным контентом
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень хорошо вас знаю, наблюдаю за вами лично, рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежье. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно. Да и в семье у вас есть с кем посоветоваться. И человек есть, который может и высказать свою позицию, которая уважается мной, я его очень уважаю. Рассматривая ваши кандидатуры на разные должности, я всегда отвергал их, потому что они были чиновничьи. И я боялся, что потеряем мы вас, уже откровенно если говорить. В данном случае все-таки министр – это немножко подальше от этого кипящего котла. И там есть очень хорошая практическая составляющая. Все-таки у тебя субъектов хозяйствования не знаю сколько, но они есть. Это будет какая-то отдушина на первых порах. Ну и вообще, вы молодой человек, все еще впереди, и я очень хочу, чтобы у вас в этой должности члена правительства получилось.
Евгений Пустовой:
Кстати, интересный факт. Новый министр информации родился 7 мая, в профессиональный праздник работников радио и телевидения. Но упор Владимир Перцов будет делать на развитие электронных медиа и защиту информационного суверенитета. Пригодится опыт отстаивания позиции Беларуси на медийном пространстве СНГ. Ведь последние 11 лет он возглавлял белорусское представительство МТРК «МИР».
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
У нас есть свободное вещание и российских, и украинских, и западных средств массовой информации. От этой платформы так называемой Over the Top (типа YouTube и других платформ) – они у нас не перекрываются, не редактируются, и ограничений к доступу контента соцсетей всяких у нас не происходит. Поэтому в нашем медиаландшафте это еще предстоит доподлинно изучить. Есть достаточно большая доля контента, который сформирован не производителями Республики Беларусь. Соответственно, повестку дня, настроения людей формируют в том числе и иностранные вещатели. Мы будем в равной степени демократичны, как лидирующие демократические государства. Вот какие правила они разработали и применяют у себя – вы их прекрасно знаете – такие же, наверное, мы должны изучить и применять у себя, потому что время заставляет.
Евгений Пустовой:
А вот еще одна кадровая новость из Мининформа. Пост первого заместителя министра информации занял Андрей Кунцевич.