Владимир Перцов: ограничений к доступу контента соцсетей всяких у нас не происходит. Это ещё предстоит доподлинно изучить

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хорошо вас знаю, наблюдаю за вами лично, рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежье. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно. Да и в семье у вас есть с кем посоветоваться. И человек есть, который может и высказать свою позицию, которая уважается мной, я его очень уважаю. Рассматривая ваши кандидатуры на разные должности, я всегда отвергал их, потому что они были чиновничьи. И я боялся, что потеряем мы вас, уже откровенно если говорить. В данном случае все-таки министр – это немножко подальше от этого кипящего котла. И там есть очень хорошая практическая составляющая. Все-таки у тебя субъектов хозяйствования не знаю сколько, но они есть. Это будет какая-то отдушина на первых порах. Ну и вообще, вы молодой человек, все еще впереди, и я очень хочу, чтобы у вас в этой должности члена правительства получилось.