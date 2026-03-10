Отбор участников акции «Поезд Памяти» проходит в Минской области
В Беларуси проходит отбор участников международной культурно-образовательной акции «Поезд памяти». В 2026 году совместный белорусско-российский патриотический проект для школьников из стран СНГ пройдет в пятый раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В путешествие по местам боевой славы отправятся учащиеся, которые станут победителями республиканского конкурса «Я патриот своей страны». Сейчас прошли его районные этапы. Минский район на области представит 10-классница Павла Перова из Острошицкого Городка.
Павла Перова – пример для многих одногодок. 10-классница возглавляет ученическое самоуправление, входит в районный школьный парламент, участвует в памятных проектах и волонтерских инициативах. Когда стал вопрос, кто представит родную альма-матер на районном этапе конкурса «Я патриот своей страны», выбор был очевиден.
Павла Перова, учащаяся Острошицко-Городокской средней школы:
Много раз слышала об этом конкурсе, и мне всегда было интересно, каково это, как в этом поучаствовать.
На базе учебного заведения создан народный музей боевой славы Острошицкого Городка. История родного края – то, чем интересуется Павла. А ей есть что рассказать и показать. Часто проводит экскурсии.
Подробнее в видео.