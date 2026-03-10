Отбор участников акции «Поезд Памяти» проходит в Минской области

В Беларуси проходит отбор участников международной культурно-образовательной акции «Поезд памяти». В 2026 году совместный белорусско-российский патриотический проект для школьников из стран СНГ пройдет в пятый раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В путешествие по местам боевой славы отправятся учащиеся, которые станут победителями республиканского конкурса «Я патриот своей страны». Сейчас прошли его районные этапы. Минский район на области представит 10-классница Павла Перова из Острошицкого Городка.