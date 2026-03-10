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Bloomberg: кризис в Иране вынудил компании из Японии обратиться к «Русалу»

10 марта 2026 14:25
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Bloomberg: кризис в Иране вынудил компании из Японии обратиться к «Русалу»-0

Из-за военной эскалации на Ближнем Востоке японские и южнокорейские производители автозапчастей столкнулись с перебоями в поставках алюминия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В поисках альтернативы они обратились к российской компании «Русал». По данным источников, переговоры о поставках литейных сплавов ведутся уже около недели, и в ближайшее время может быть заключено ряд сделок.

Параллельно компании рассматривают возможности сотрудничества с поставщиками из Индии и других азиатских стран.

Конфликт обострился 28 февраля после военной операции США и Израиля против Ирана. Были нанесены удары по крупным городам, включая Тегеран. В результате были убиты верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по объектам в Израиле, а также по американским объектам в нескольких странах региона.

Фото: pixabay

# Международная политика

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