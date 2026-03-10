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СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ

10 марта 2026 14:00
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Следователи выясняют обстоятельства гибели беременной женщины в больнице Дзержинска. Трагедия произошла 8 марта. 26-летняя пациентка обратилась к врачу из-за угрозы преждевременных родов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ-2

Было проведено обследование, назначено лечение, однако женщина скончалась. Спасти ребенка тоже не удалось. На месте работала следственно-оперативная группа.

СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ-4

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:
Следователи с привлечением специалистов УСК по Минской области провели осмотр, изъяли медицинскую документацию, использованные препараты и инструменты, опрошены очевидцы произошедшего, назначен комплекс экспертных исследований.

Обстоятельства смерти роженицы и ребенка устанавливает комиссия Минздрава – в составе внештатных специалистов ведомства.

СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ-6

Леонид Недень, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Министерство здравоохранения выражает искреннее соболезнование семье женщины, умершей 8 марта в Дзержинской ЦРБ. Оцениваются все этапы оказания медицинской помощи. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия и проведения судебной медицинской экспертизы. Принято решение о приостановлении реализации медицинского применения лекарственного препарата.

Окончательные выводы сделают по результатам судебно-медицинской экспертизы.

# Следственный Комитет # Министерство здравоохранения Беларуси

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