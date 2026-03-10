СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ

Следователи выясняют обстоятельства гибели беременной женщины в больнице Дзержинска. Трагедия произошла 8 марта. 26-летняя пациентка обратилась к врачу из-за угрозы преждевременных родов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было проведено обследование, назначено лечение, однако женщина скончалась. Спасти ребенка тоже не удалось. На месте работала следственно-оперативная группа.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:

Следователи с привлечением специалистов УСК по Минской области провели осмотр, изъяли медицинскую документацию, использованные препараты и инструменты, опрошены очевидцы произошедшего, назначен комплекс экспертных исследований. Обстоятельства смерти роженицы и ребенка устанавливает комиссия Минздрава – в составе внештатных специалистов ведомства.