СК и Минздрав разбираются в гибели роженицы и ребенка в Дзержинской ЦРБ

Следователи выясняют обстоятельства гибели беременной женщины в больнице Дзержинска. Трагедия произошла 8 марта. 26-летняя пациентка обратилась к врачу из-за угрозы преждевременных родов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следователи выясняют обстоятельства гибели беременной женщины в больнице Дзержинска. Трагедия произошла 8 марта. 26-летняя пациентка обратилась к врачу из-за угрозы преждевременных родов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Было проведено обследование, назначено лечение, однако женщина скончалась. Спасти ребенка тоже не удалось. На месте работала следственно-оперативная группа.
Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:
Следователи с привлечением специалистов УСК по Минской области провели осмотр, изъяли медицинскую документацию, использованные препараты и инструменты, опрошены очевидцы произошедшего, назначен комплекс экспертных исследований.
Обстоятельства смерти роженицы и ребенка устанавливает комиссия Минздрава – в составе внештатных специалистов ведомства.
Леонид Недень, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Министерство здравоохранения выражает искреннее соболезнование семье женщины, умершей 8 марта в Дзержинской ЦРБ. Оцениваются все этапы оказания медицинской помощи. Окончательный диагноз будет установлен после получения результатов патологоанатомического вскрытия и проведения судебной медицинской экспертизы. Принято решение о приостановлении реализации медицинского применения лекарственного препарата.
Окончательные выводы сделают по результатам судебно-медицинской экспертизы.