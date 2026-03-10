Надежная опора для жителей нескольких деревень – рассказываем о социальном работнике из Пуховичского района

Мария Юхновец, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Пуховичского района:

Сама я по профессии продавец. Судьба меня бросила на мою работу. У меня между детьми большая разница возраста. Работала, все понравилось. Сама я родом из Сутин – здесь рядышком. Я сама из деревни. В город я ехать не хочу, хотя у меня там квартира. Мне больше нравится сельская местность – спокойствие, люди здесь хорошие. Почему-то больше мне нравится деревня. Муж у меня из деревни. Мы как-то с ним нашли общий язык, растим хороших сыновей. Сразу я пошла, был маленький ребенок, на полставки. Думаю, поработаю – понравится, не понравится. Всего было – слезы и радости. Всякие бабушки бывают – капризные и некапризные. Я стараюсь и буду стараться ко всем подход находить. Всех люблю, всех уважаю. Меня тоже все, я думаю, ждут с нетерпением. У меня их 17 человек.

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