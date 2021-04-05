Александр Лукашенко: боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния
Новости Беларуси. Изменения в руководстве Администрации Президента, Министерстве информации и местной вертикали власти. 5 апреля глава государства принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необходимо выработать стратегические направления для того, чтобы в условиях информационной войны достигать результатов, которые позволят стране двигаться вперед. Такими словами Президент напутствовал Игоря Луцкого, уже экс-министра информации, а с этого дня заместителя главы Администрации Президента. В новой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. А вот новым министром информации назначен Владимир Перцов. До этого он занимал пост директора Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
Александр Лукашенко подчеркнул, что к этим решениям подходили тщательно, потому как назначенцам придется заниматься противодействием нынешним информационным вызовам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься этим противодействием, их немного, подбираем уже, выкристаллизовывая из общества, наверное, из тысяч человек одного. Что касается вас, Владимир Борисович [Перцов – прим. ред.], я очень хорошо вас знаю, наблюдаю за вами лично, рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежье. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно. Все-таки министр – это немножко подальше от этого кипящего котла. И там есть очень хорошая практическая составляющая. Все-таки у тебя субъектов хозяйствования не знаю сколько, но они есть. Это будет какая-то отдушина на первых порах. Ну и вообще, вы молодой человек, все еще впереди, и я очень хочу, чтобы у вас в этой должности члена правительства получилось.
Сегодня перестала быть вакантной должность помощника Президента – инспектора по Гомельской области. Ее займет Николай Рогащук. Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев также пошел на повышение: он назначен на должность помощника Президента – инспектора по Минской области.
Остальные кадровые решения согласованы в рабочем порядке.