Александр Лукашенко: боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься этим противодействием, их немного, подбираем уже, выкристаллизовывая из общества, наверное, из тысяч человек одного. Что касается вас, Владимир Борисович [Перцов – прим. ред.], я очень хорошо вас знаю, наблюдаю за вами лично, рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежье. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно. Все-таки министр – это немножко подальше от этого кипящего котла. И там есть очень хорошая практическая составляющая. Все-таки у тебя субъектов хозяйствования не знаю сколько, но они есть. Это будет какая-то отдушина на первых порах. Ну и вообще, вы молодой человек, все еще впереди, и я очень хочу, чтобы у вас в этой должности члена правительства получилось.