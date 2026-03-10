Более 19 тыс. иностранцев стали гражданами Беларуси за 5 лет – чем привлекает наша страна

За последние 5 лет белорусское гражданство получили свыше 19 тысяч иностранцев из более чем полусотни стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У каждого из них своя история, но всех объединяет одно – желание жить, работать и растить детей в стране, где царит мир, порядок и есть уверенность в завтрашнем дне. Это подтверждают и конкретные цифры. Какой трудовой деятельностью занимаются иностранцы в Беларуси – рассказала инспектор отдела по гражданству и миграции Только в центральном регионе с начала 2026-го белорусское гражданство получили 70 иностранцев. Среди них и житель Жодино Андрей Салкевич. 13 лет назад мужчина решил жить и работать в Беларуси. А недавно получил гражданство и уже по праву может называть Синеокую второй Родиной. Чем еще наша страна привлекает зарубежных гостей? Материал Татьяны Волынчик.

В Беларусь Андрея Салкевича привело не просто любопытство туриста, а чувство, которое не знает границ. Мужчина родился в Казахстане, на расстоянии влюбился и приехал за невестой. В Беларуси впечатлило все: чистота, красота, порядок, но главное – люди: отзывчивые и добрые.

Андрей Салкевич, житель Жодино:

За эти годы на Родину я еще так и не съездил, потому что был занят воспитанием семьи, детей и работой. К нам больше приезжают родные и близкие сюда, передают всегда приветы, завидуют, больше хотят сюда к нам приезжать. Оставаться планирую здесь навсегда. В Беларуси Андрей Салкевич живет уже 13 лет. Решение жить, работать и растить детей именно в Жодино было общим. Сейчас у супругов большая семья: восемь детей. Четыре года назад переехали в большой дом, который построили при поддержке государства.

С таким багажом: семья, работа, собственное жилье, следующим шагом стало желание стать гражданином Беларуси. Процедура стандартная: пакет бумаг, экзамен по языку, ожидание решения. И финальный аккорд – клятва на верность стране, обещание соблюдать Конституцию, уважать законы, государственные символы и культурные традиции нашей страны.