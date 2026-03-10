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Роман Свириденко выиграл золото на зимних Паралимпийских играх в Италии

10 марта 2026 13:50
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Первый день борьбы – и сразу золото. Роман Свириденко стал паралимпийским чемпионом игр в Италии. Белорусу не было равных в спринте в лыжных гонках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Свириденко выиграл золото на зимних Паралимпийских играх в Италии-2

В одну вторую он шагнул с последним, 12-м проходным результатом. Но уже по итогам следующего забега стал промежуточным лидером. А в финале Роман отправился на дистанцию с отставанием в 11 секунд. За первые 500 метров наш лыжник нагнал конкурентов и скоро опередил их. Финишировал – с запасом. Первый же вид программы принес Беларуси награду высшей пробы. Всего в Паралимпийских играх участвуют четверо белорусов. Они выступают на общих основаниях, с национальной символикой.

# Паралимпийские игры # Спорт Беларуси # Роман Свириденко

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