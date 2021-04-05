Владимир Перцов: нужно планировать работу СМИ по замещению всего инфополя нашим, государственным контентом

Игорь Луцкий, уже экс-министр информации, с этого дня – заместитель главы Администрации Президента. В новой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. А вот новым министром информации назначен Владимир Перцов. До этого он занимал пост директора Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Нужно реагировать оперативнее, выстраивать работу оперативнее и выстраивать ее именно стратегическим образом, чтобы не бить, как говорят в народе, по хвостам, а планировать работу средств массовой информации по замещению всего информационного поля нашим, государственным контентом в эпоху такого противоборства. Чтобы наш контент был доминирующим, чтобы работа наших журналистов была еще более яркой, более видной, более качественной и профессиональной.

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