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Владимир Перцов: нужно планировать работу СМИ по замещению всего инфополя нашим, государственным контентом

05 апреля 2021 13:35
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Новости Беларуси. Изменения в руководстве Администрации Президента, Министерстве информации и местной вертикали власти. 5 апреля глава государства принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Перцов: нужно планировать работу СМИ по замещению всего инфополя нашим, государственным контентом-1

Игорь Луцкий, уже экс-министр информации, с этого дня – заместитель главы Администрации Президента. В новой должности он сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года. А вот новым министром информации назначен Владимир Перцов. До этого он занимал пост директора Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».  

Владимир Перцов: нужно планировать работу СМИ по замещению всего инфополя нашим, государственным контентом-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Нужно реагировать оперативнее, выстраивать работу оперативнее и выстраивать ее именно стратегическим образом, чтобы не бить, как говорят в народе, по хвостам, а планировать работу средств массовой информации по замещению всего информационного поля нашим, государственным контентом в эпоху такого противоборства. Чтобы наш контент был доминирующим, чтобы работа наших журналистов была еще более яркой, более видной, более качественной и профессиональной.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Кунцевич # Владимир Перцов # Фотофакт

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