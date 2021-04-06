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Президент: «Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар»

06 апреля 2021 11:03
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Новости Беларуси. Оптимизация загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защита экономических интересов Беларуси. 6 апреля во Дворце Независимости провели ревизию работы внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются

Президент: «Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар»-1

Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает Беларусь, должны извлекать максимальную пользу.  К работе заграничных учреждений тоже необходимо подходить из принципов целесообразности.

На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе.

70 загранучреждений интересы Беларуси представляют в 58 странах. На их долю приходится 96 % белорусского экспорта и 76 % иностранных инвестиций. Глава государства нацеливает дипломатическую службу на активную работу именно там, где нас ждут.

Президент: «Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует.

В ряде государств мы имеем хорошо работающие товаропроводящие сети. Есть ли необходимость дублировать их своими торговыми представителями в посольствах, которые у нас имеются? Может, эффективнее эти штатные единицы перебросить туда, где они действительно будут востребованы для решения актуальных задач.   

Но я уже об этом говорил: нам надо там, где у нас большой товарооборот, большие, экономически развитые связи, объединить это все, собрать, как в народе говорят, под одной крышей. И сделать это надо было под крышей посольств.

# МИД Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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