Президент: «Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар»

Новости Беларуси. Оптимизация загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защита экономических интересов Беларуси. 6 апреля во Дворце Независимости провели ревизию работы внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются
Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает Беларусь, должны извлекать максимальную пользу. К работе заграничных учреждений тоже необходимо подходить из принципов целесообразности.
На сегодняшнем совещании Президент поднял резонные вопросы, адресованные дипломатической службе.
70 загранучреждений интересы Беларуси представляют в 58 странах. На их долю приходится 96 % белорусского экспорта и 76 % иностранных инвестиций. Глава государства нацеливает дипломатическую службу на активную работу именно там, где нас ждут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует.
В ряде государств мы имеем хорошо работающие товаропроводящие сети. Есть ли необходимость дублировать их своими торговыми представителями в посольствах, которые у нас имеются? Может, эффективнее эти штатные единицы перебросить туда, где они действительно будут востребованы для решения актуальных задач.
Но я уже об этом говорил: нам надо там, где у нас большой товарооборот, большие, экономически развитые связи, объединить это все, собрать, как в народе говорят, под одной крышей. И сделать это надо было под крышей посольств.