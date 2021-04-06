Президент: «Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар»

70 загранучреждений интересы Беларуси представляют в 58 странах. На их долю приходится 96 % белорусского экспорта и 76 % иностранных инвестиций. Глава государства нацеливает дипломатическую службу на активную работу именно там, где нас ждут.

Время требует грамотного распределения средств. А из ресурсов, которыми обладает Беларусь, должны извлекать максимальную пользу. К работе заграничных учреждений тоже необходимо подходить из принципов целесообразности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует.

В ряде государств мы имеем хорошо работающие товаропроводящие сети. Есть ли необходимость дублировать их своими торговыми представителями в посольствах, которые у нас имеются? Может, эффективнее эти штатные единицы перебросить туда, где они действительно будут востребованы для решения актуальных задач.

Но я уже об этом говорил: нам надо там, где у нас большой товарооборот, большие, экономически развитые связи, объединить это все, собрать, как в народе говорят, под одной крышей. И сделать это надо было под крышей посольств.