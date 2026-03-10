Озимые культуры успешно пережили зиму

Морозы не повлияли на будущий урожай. Озимые культуры благополучно пережили зиму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Затяжная осень позволила посевам накопить достаточно сахаров. А снежный покров высотой местами до 40 сантиметров защитил культуры даже при 30-градусных морозах. Мониторинг ученых подтвердил: гибели растений не зафиксировано. Однако главная угроза сейчас – возвратные весенние заморозки.

Виктор Буштевич, заведующий отделом зерновых колосовых культур Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

В связи с высоким снежным покровом в залегании узла кущения температура не опускалась ниже критических значений, а чаще всего она была на 1-2 градуса даже выше, чем оптимальное значение для зимовки озимых.

Все это позволило растениям нормально перезимовать. И уже сейчас по ряду регионов республики полностью сошел снежный покров, и демонстрируется на полях удовлетворительное и хорошее состояние после выхода из зимовки растений.

Дальнейшее развитие растений на контроле профильных специалистов. В Научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию посевы озимых занимают около 500 гектаров. Здесь выращивают элитные семена для хозяйств страны.