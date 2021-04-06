Александр Лукашенко: «Готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями»

На совещании по внешнеполитической тематике глава государства высказался и об отношениях с нашими соседями, прежде всего с Польшей.

Свои геополитические амбиции официальная Варшава никогда не скрывала. Учитывая миролюбивый вектор внешнеполитического курса, Беларусь проявляла гибкость и понимание. Но это было воспринято как слабость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций.

Представьте, в июне они нам пели песни, приятные для слуха, и в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры, да и в политике вели другую игру, двойную игру.

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции в Гродно. Брест, Гродно – известные события.