Александр Лукашенко: «Готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями»

Новости Беларуси. Оптимизация загранучреждений, перспективы дипломатического присутствия и защита экономических интересов Беларуси. 6 апреля во Дворце Независимости провели ревизию работы внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются
На совещании по внешнеполитической тематике глава государства высказался и об отношениях с нашими соседями, прежде всего с Польшей.
Свои геополитические амбиции официальная Варшава никогда не скрывала. Учитывая миролюбивый вектор внешнеполитического курса, Беларусь проявляла гибкость и понимание. Но это было воспринято как слабость.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций.
Представьте, в июне они нам пели песни, приятные для слуха, и в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры, да и в политике вели другую игру, двойную игру.
Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции в Гродно. Брест, Гродно – известные события.
Обращаю внимание, что весь этот шабаш проходит в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны в стране, которая потеряла третью часть населения.
Президент: «Дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар»
Сегодня Президент еще раз подчеркнул: у нас в стране людей не делят по национальностям. А все этнические поляки – это наши поляки, их родина – Беларусь.