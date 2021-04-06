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В Беларуси ранними яровыми засеяли более 25% площадей

06 апреля 2021 10:20
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Новости Беларуси. В Беларуси ранними яровыми засеяны более 25 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По темпам, безусловно, лидируют южные регионы. А вот на севере, можно сказать, только приступают к работам.

В Беларуси ранними яровыми засеяли более 25% площадей-1

Напомним, что в нынешней посевной по всей стране в самый разгар страды будет задействовано 37 тысяч механизаторов. В их распоряжении находится 150 тысяч единиц техники.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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