В Беларуси ранними яровыми засеяли более 25% площадей

По темпам, безусловно, лидируют южные регионы. А вот на севере, можно сказать, только приступают к работам.

Новости Беларуси. В Беларуси ранними яровыми засеяны более 25 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что в нынешней посевной по всей стране в самый разгар страды будет задействовано 37 тысяч механизаторов. В их распоряжении находится 150 тысяч единиц техники.