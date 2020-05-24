В готовности отразить любое нападение. Какими разработками в сфере ракетного производства может гордиться Беларусь

Новости Беларуси. Белорусы, конечно, мирные люди, но в нынешней ситуации нужно быть готовым отразить любое нападение. Об этом 22 мая много говорили в Мачулищах, где Александр Лукашенко ознакомился с развитием белорусского ракетного производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства посетил опытно-испытательный участок предприятия «ОКБ ТСП». Репортаж Алены Сыровой.

«Мы в этом плане всегда открыты». Меньше всего в ответ на просьбу об интервью такую фразу ожидаешь услышать от руководителя предприятия по производству оружия. Во всем мире «оборонка» – сфера, в основном, закрытая. Редко, но метко – это и о разработках, и о заявлениях.

Белорусский военпром умеет удивлять: своих партнеров – продукцией, которую производит; нашу съемочную группу – открытостью. В меру. Как в случае с Центром научных исследований и производства. Здесь делают противотанковые системы, самая знаменитая – «Шершень». Убийца беспилотников, способный пробить бронированную цель на расстоянии в 5 километров, работает по принципу лазерного наведения.

Игорь Семериков, директор Центра научных исследований и производства:

Концепция меняется, и все сейчас стараются сохранить жизнь оператору. Каждый решает эту задачу по-своему. У нас это решено таким путем, что оператор находится не рядом с пусковой, а вне ее, на достаточно большом расстоянии. В данной ситуации конкретно – 50 метров. И управляет системой, ракетой как во время прицеливания, пуска, так и дальше, после схода ракеты дальнейшее сопровождение с помощью пульта, как джойстиком. Александр Лукашенко: наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику

Внешне неброская – не самолет ведь и даже не ракета, но не менее сложная система. Всего семь стран мира – Беларусь, Израиль, Китай, Россия, США, Украина и Франция – имеют достаточную научную и техническую базу для производства противотанковых комплексов в целом. Аналогичные же и вовсе делают только три.

Несколько лет назад на этом же предприятии возобновили производство известной со времен Советского Союза системы «Конкурс». Она классом проще «Шершней», оказалась еще более востребованной. К процессу привлекли шесть белорусских предприятий. Оптика и «мозги» – все наше.

Игорь Семериков:

Последние лет 10 ее начали активно применять везде. Эксплуатация ее не требует каких-то особых навыков, то есть обучить оператора достаточно просто. Много положительных качеств. Подтверждением эффективности любого оружия является его распространенность. Кто бы что ни рассказывал, что у нас такое хорошее оружие, но у нас их 100 штук в мире продано. А плохого в мире продано миллионы. На самом деле, как раз то, что продается миллионами или сотнями тысяч, говорит о том, что это нужно. Беларусь входит в двадцатку крупнейших экспортеров вооружения. Мы производим если не все, то очень многое: от обычных патронов, гранатометов до роботизированных комплексов «Берсерк».

Этот «железный солдат» вооружен пулеметом и наделен искусственным интеллектом. Он может самостоятельно распознавать по типу и захватывать цели на расстоянии до 10 километров. В условиях современных войн, когда сражаются машины, а человеческая жизнь – высшая ценность, такой боец незаменим. «По-мужски надо работать». Президент в Мачулищах оценил развитие военно-промышленного комплекса страны

Филипп Баранов, директор ООО «БСВТ – новые технологии»:

Применение подобных систем на роботизированных комплексах дистанционной управляемости также позволяет сохранить личный состав. Потому что не надо уже управлять огневым средством. Дальность управления обеспечивается дистанционно. Высокая скорострельность – 12 тысяч выстрелов в минуту. Он может эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты на дальности до 1 километра.

Реактивная система залпового огня «Флейта», способная за полминуты подготовиться к сольному поражению противника. Модернизированный «Полонез», которому под силу ударить сразу по восьми различным целям на расстоянии до 300 километров. Беспилотная машина «Вистл», зенитно-ракетный комплекс «Бук». Это вооружение было представлено на параде в честь 75-летия Победы.

Главнокомандующий тогда сначала потребовал привести в порядок, отремонтировать оставшуюся воздушную и наземную технику, наладить производство базового оружия – автоматы, пистолеты. Шаг за шагом подобрались к новым целям – производству ракет. Пять лет назад, после успешных испытаний созданных совместно с китайцами «Полонезов», Президент поручил развивать ракетостроение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас создано новое, перспективное направление – ракетостроение, производство мощного оружия сдерживания.

Еще раз – сдерживания. Беларусь всегда придерживалась миролюбивой политики. И это неизменно. Принятая нами доктрина – читай, стратегия обороны страны, – это быть готовыми дать отпор агрессору и нанести противнику неприемлемый ущерб. Именно поэтому мы не замахнулись на создание межконтинентальных баллистических ракет, а занялись разработкой зенитных управляемых – меньшей дальности.

Геннадий Кирячок, директор научно-производственного общества ОКБ-ТСП:

К сожалению, в Беларуси никогда не было школы ракетостроения, не было ничего. То есть пришлось начинать с нуля. Первое – с обучения специалистов. На протяжении нескольких лет создавали математическую модель этой ракеты. Пришлось осваивать разработку композитных материалов и разработку тех узлов, которые в Беларуси никогда не делались.

Так появилась первая белорусская высокоточная ракета для ЗРК «Бук». В начале года ее успешно протестировали на полесском полигоне, теперь готовят ко второму этапу испытаний. Уже сейчас эксперты уверяют: изделие сможет конкурировать с зарубежными аналогами.

Из «фишек» – активная головка самонаведения, помехоустойчивость и возможность поражать любые цели – от беспилотников до баллистических ракет на расстоянии до 70 километров. На неделе Президенту показали и ту самую «первую ласточку». После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету

И совершенно новые образцы. Правда, ни в телеэфире, ни на просторах интернета вы не найдете ни кадра из того ангара – практически все объекты строго засекречены. Исходя из увиденного и услышанного, можем только сказать: сейчас для белорусского ВПК начинается совершенно новый этап. Речь о создании топливно-энергетических материалов и взрывчатых веществ. Тогда у нас будет полностью локализовано производство ракет.

Александр Лукашенко настаивает: в основных вопросах нужно стремиться к независимости от перемен настроений партнеров, их желания или отсутствия помогать нам. Александр Лукашенко о создании ракет: если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, представьте, как будут вести себя другие государства

Президент говорит об опыте создания белорусской реактивной системы залпового огня. Изначально ведь за помощью в этом, новом для нас деле, обратились к россиянам, но они отказались нам помогать. Чего не скажешь о китайцах. Совместными усилиями был создан «Полонез», поставленный на белорусские шасси. С момента первого появления на публике (а было это 5 лет назад) в РСЗО стало больше белорусского, его покупают зарубежные партнеры, ведь он хорошо показал себя на деле и после доработки «научился» стрелять ракетами с дальностью до 300 километров. Жаль, что не нашими. Пока. Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»

Юрий Черный, директор Завода точной электромеханики:

В настоящий момент предприятием проводится работа по локализации основного элемента к данному комплексу – это ракеты. Причем два типа ракет: с дальностью от 50 до 200 и от 120 до 300 километров. По окончании опытно-конструкторской работы ожидается коэффициент локализации до 70 %.

Военные разработчики пообещали главе государства, что к испытаниям «Полонеза-300» будут готовы приступить осенью. Но есть нюанс – нет полигонов (радиус поражения, напоминаем, 300 километров). И чтобы без угрозы для жизни людей проверить машину, нужен немалый запас расстояний и пустых площадей.

За помощью обратились опять сначала к союзнику. И снова услышали отказ. Не потому ли, что наш «Полонез» за короткое время стал конкурентом их «Искандеру»? Что же, нам не привыкать к такому раскладу. Сейчас переговоры по полигонам идут еще с несколькими более отдаленными странами. Президент Беларуси: «Мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства»

Чтобы в критический момент нам снова не ответили отказом, мы и занимаемся производством своей новой техники, обновляем старую, заменяя комплектующие на отечественные, как вот в случае с «Буком». Мы, конечно, не претендуем на звание «ракетной державы», но, как выяснилось, кое-что умеем. И навыки должны развивать – настаивает Главнокомандующий.

Военные разработчики, пожалуй, самые ответственные из всех, с кем приходилось общаться. Слишком большие ресурсы используют, в том числе и финансовые. И какой бы ни была закрытой эта сфера, здесь все на виду.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Это очень разумно. Деньги, которые к тому же государство затратило, уже многократно окупились за счет реализации экспортных контрактов по этому направлению. Президенту Беларуси вручили уменьшенную копию зенитно-ракетного комплекса

Военные технологии еще более прибыльные, чем высокие. Это хорошо заметно сейчас, в условиях пандемии. Конфликты и гонки вооружений из-за коронавируса никто не остановил. Ежегодно на экспорте оружия Беларусь зарабатывает больше миллиарда долларов. Это результат труда как государственных, так и частных компаний. По форме собственности у нас в стране не принято делить, можешь – делай. Условия созданы.

Игорь Семериков:

Хочешь ты что-то, ты должен просто пройти определенные процедуры, в ходе которых доказать, что у тебя существуют технические, организационные, кадровые возможности производить такую продукцию. В стране нет монополизации продвижения продукции на рынок через какую-то одну структуру или несколько, как есть в некоторых других странах. Вот один спецэкспортер или несколько, и только через них предприятия вынуждены все продвигать. У нас ты получил лицензию на разработку и производство, и сам можешь продвигать. То есть дается большая гибкость для работы предприятия.