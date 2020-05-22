Александр Лукашенко: наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику

Новости Беларуси. С новейшими военными разработками Александр Лукашенко ознакомился 22 мая в Мачулищах. В рамках посещения опытно-испытательного участка Президенту доложили о развитии ракетного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обозначил стратегические задачи в военной сфере и пояснил, зачем Беларуси ракетное вооружение. Конечно, разработка его стоит немалых средств, однако страна должна быть в состоянии защитить себя и в случае нападения нанести противнику неприемлемый урон. При этом Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что Беларусь миролюбивая страна.

В Мачулищах Президенту показали перспективные образцы вооружения. Сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Разработчики заверили главу государства, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы это ни было дорого, а это очень дорого, особенно в это время. Денег лишних нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (а потом инфляция и живут за счет всего мира). Приходится тратиться и на оборону. Наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить, и ответить достойно.

Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодня – это ракеты. Межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Это очень дорогостоящая вещь. Ну и нам это, в принципе, сегодня не нужно. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Ориентироваться к той войне, которая, возможно, будет против нас. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства. Я не сбрасываю со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. Мы это все показали на параде. 9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия (смотреть здесь).