Президент Беларуси: «Мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства»

Новости Беларуси. Стратегическая задача в сфере обороны для белорусов – в случае военной агрессии в отношении нашей страны быть готовыми достойно ответить неприятелям. Об этом 22 мая заявил Главнокомандующий во время посещения опытно-испытательного участка в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Флейта», «Полонез», «Ураган» – за поэтическими названиями внушительная боевая мощь белорусской армии. Пока мир не избавился от угрозы войн и конфликтов, военная сила по-прежнему остается средством достижения политических целей. Конечно, никто не сбрасывает со счетов и стрелковое оружие, средства ПВО, бронетанковую технику. Но в современном мире особо важно именно ракетное производство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В силу того, что наша страна лесисто-болотистая, это всегда давало нам преимущество, мы свою армию приспосабливаем к борьбе, войне и в этих условиях. Вот в этом направлении мы развиваем свои Вооруженные Силы.

Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. У нас нет такой возможности, необходимости, мы миролюбивая страна. К нам нет такого «интереса» со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем это делать. Это очень дорогостоящая вещь. Нам это, в принципе, на сегодняшний день не нужно. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Ориентироваться к той войне, которая, возможно, будет против нас. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства.

Вот как мы выполнили программу по производству ракет высокой точности и вообще, мы сегодня кратко рассмотрим. Только я попрошу без каких-то уходов от истины. Все должно быть честно: это сделали объективно, это не сделали, почему не сделали, кто будет делать, как будем двигаться дальше.