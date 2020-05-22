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Президенту Беларуси вручили уменьшенную копию зенитно-ракетного комплекса

22 мая 2020 18:18
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Новости Беларуси. 22 мая Александр Лукашенко посетил опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту Беларуси вручили уменьшенную копию зенитно-ракетного комплекса-1

Многие из этих новинок уже в течение года окажутся в боевом строю белорусской армии – «Ураганы», «Буки». Кстати, уменьшенную копию этого комплекса вручили главе государства – в знак признания его основателем отечественного ракетостроения.

Президенту Беларуси вручили уменьшенную копию зенитно-ракетного комплекса-4

Президенту Беларуси вручили уменьшенную копию зенитно-ракетного комплекса-6

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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