После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету

Новости Беларуси. С новейшими военными разработками Александр Лукашенко ознакомился 22 мая в Мачулищах. В рамках посещения опытно-испытательного участка Президенту доложили о развитии ракетного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»

Президенту показали перспективные образцы вооружения. Доложили о разработках, которые уже окончены или ведутся по различным направлениям. Модернизация вооружения и разработки отечественных конкурентоспособных инновационных образцов: гранатометы, самонаводящиеся боеголовки, авиационные ракеты.

В экспозиции место нашлось и уникальному экспонату. Это та самая первая отечественная ракета. Ее фрагменты после пуска подняли из болота и сохранили для истории.