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После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету

22 мая 2020 18:17
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Новости Беларуси. С новейшими военными разработками Александр Лукашенко ознакомился 22 мая в Мачулищах. В рамках посещения опытно-испытательного участка Президенту доложили о развитии ракетного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-1

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-3

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-5

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-7

Президенту показали перспективные образцы вооружения. Доложили о разработках, которые уже окончены или ведутся по различным направлениям. Модернизация вооружения и разработки отечественных конкурентоспособных инновационных образцов: гранатометы, самонаводящиеся боеголовки, авиационные ракеты.

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-10

В экспозиции место нашлось и уникальному экспонату. Это та самая первая отечественная ракета. Ее фрагменты после пуска подняли из болота и сохранили для истории.

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Хотелось бы на твоем «Полонезе» 300-м расписаться.

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-16

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-18

После пуска её подняли из болота и сохранили для истории. Показываем ту самую первую отечественную ракету-20

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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