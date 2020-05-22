Александр Лукашенко о создании ракет: если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, представьте, как будут вести себя другие государства

Новости Беларуси. Стратегическая задача в сфере обороны для белорусов – в случае военной агрессии в отношении нашей страны быть готовыми достойно ответить неприятелям. Об этом 22 мая заявил Главнокомандующий во время посещения опытно-испытательного участка в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: наша стратегическая задача в сфере обороны, если вдруг, – нанести неприемлемый урон противнику Александр Лукашенко ознакомился с новейшими военными разработками, прежде всего связанными с ракетостроением.

Высокоточное оружие в нашей стране стали производить не так давно. В свое время глава государства принял программу по развитию ракетостроения и сегодня ему, фактически, представили промежуточные итоги. Сейчас в стране идет работа над модернизацией уже существующих образцов техники. Наши военные собирают китайские ракеты, разрабатывают собственное вооружение, способное поражать цели на дальности до 300 километров.

Главу государства заверили, что к осени появятся опытные образцы, а некоторые разработки и вовсе до конца года планируют поставить на вооружение в нашей армии. Однако темпы производства все-таки не такие, как хотелось бы, отметил Президент. Помимо прочих есть вопросы и в юридической плоскости, во взаимодействии с партнерами и поиском полигонов для испытаний дальнобойного вооружения.

– Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, то представьте, как будут вести себя другие государства. Никто это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо поклониться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно. Если по полигонам видите, как себя ведут, то представьте… Но меня удивляет, что не супер какое-то производство. Это не гиперзвуковые ракеты, что мы не можем создать эту ракету.

– Конечно, российский вариант был бы самым оптимальным с точки зрения логистики, но позиция известна.

– Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал. Если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет – слушайте, это вопрос.