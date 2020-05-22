Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»

Новости Беларуси. Гордость белорусского оборонно-промышленного комплекса – реактивная система залпового огня «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые публично ее показали в 2015 году.

Юрий Черный, директор Завода точной электромеханики:

Особенная отличительная черта комплекса «Полонез-М» – это три основных момента. Комплекс является абсолютно одним из лучших в своем классе. Это оценка не только белорусских потребителей, это оценка европейских и азиатских экспертов.

Кроме того, в данном комплексе имеется и заложен очень большой модернизационный потенциал, который практически неисчерпаем на ближайшие 20 лет.

И третьей особенностью данного комплекса является простота и удобство эксплуатации.