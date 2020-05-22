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Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»

22 мая 2020 17:04
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Новости Беларуси. Гордость белорусского оборонно-промышленного комплекса – реактивная система залпового огня «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые публично ее показали в 2015 году.

Донором технологий выступила КНР.

Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»-1

Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»-3

Боевая машина нового поколения «Полонез-М» способна одновременно нанести поражения восьми целям на расстоянии до 300 километров.

Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»-6

Юрий Черный, директор Завода точной электромеханики:
Особенная отличительная черта комплекса «Полонез-М» – это три основных момента. Комплекс является абсолютно одним из лучших в своем классе. Это оценка не только белорусских потребителей, это оценка европейских и азиатских экспертов.

Кроме того, в данном комплексе имеется и заложен очень большой модернизационный потенциал, который практически неисчерпаем на ближайшие 20 лет.

И третьей особенностью данного комплекса является простота и удобство эксплуатации.

Может наносить поражения на расстоянии до 300 км. Чем известна боевая машина нового поколения «Полонез-М»-9

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Черный # Александр Лукашенко # Фотофакт

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