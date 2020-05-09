Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Новости Беларуси. 9 мая 2020 года Беларусь празднует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни подарил будущим поколениям мирное небо над головой.

К военному параду в Минске солдаты и офицеры готовились на протяжении нескольких месяцев. А в состав механизированной колонны вошли 16 парадных расчетов. Это лучшие образцы белорусского вооружения.