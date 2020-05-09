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Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

09 мая 2020 09:53
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Новости Беларуси. 9 мая 2020 года Беларусь празднует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни подарил будущим поколениям мирное небо над головой.

К военному параду в Минске солдаты и офицеры готовились на протяжении нескольких месяцев. А в состав механизированной колонны вошли 16 парадных расчетов. Это лучшие образцы белорусского вооружения.

Первую часть фотофакта парада в Минске смотрите здесь.

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-1

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-3

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-5

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-7

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-9

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-11

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-13

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-15

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-17

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-19

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-21

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-23

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-25

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-27

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-29

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-31

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-33

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-35

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-37

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-39

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-41

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-43

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-45

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-47

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-49

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-51

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-53

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт-55

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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