В Беларуси сохранили то, в чём нуждается Россия. Всё о встрече Президента с губернатором Воронежской области

Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время российских гостей в Минске принимают часто. Кроме того, и Александр Лукашенко не так давно посетил Амурскую область и Приморский край, тем самым подчеркнув: такое точечное сотрудничество и контакты помогут эффективнее преодолевать последствия локдаунов и санкционного давления. Поставки продовольствия, обмен технологиями в АПК, услуги строительных организаций. Какие сферы определяют вектор сотрудничества уже сейчас, а какие проекты еще предстоит детально проработать? Расскажет Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Белорусские флаги в Воронежской области. Это торжество по поводу открытия школы.

Дело ума, рук и техники белорусских строителей. Вот так наши российские коллеги отзываются о наших строителях. А в эти дни желание выстраивать тесную интеграцию демонстрирует руководство региона. Сегодня Президент встретился с губернатором Воронежской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нормально добрались сюда? Глава государства уже не раз подчеркивал: в Беларуси сохранили то, в чем нуждается реальный сектор экономики большой России. Мы не отдали в заморские руки свои компетенции и производства. И не беда, что западные партнеры ушли, зато мы продолжаем двигаться вперед. Читайте здесь. ​Взаимная торговля по итогам 2021 года порадовала. Это наибольший показатель за последние четыре года – почти 350 миллионов долларов. 2/3 доли товарооборота – это экспорт белорусских товаров.

Наш министр сельского хозяйства и продовольствия вместе с профильным вице-премьером немного скучали. В Придонье и так текут молочные реки белорусского АПК. Обратно – семена, масло подсолнечника и различные сдобы. Цель – теперь уже увеличить промышленную кооперацию. Губернатор долгое время беседует с министром здравоохранения Беларуси. Российский чиновник впечатлен визитом в белорусский РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Подробности тут. Но больше всего воронежцев интересует рецепт строительства по-белорусски. В двухмиллионном регионе предстоит воздвигнуть полторы сотни новых объектов.

Евгений Пустовой:

Белорусский Дворец Независимости не только символ политического суверенитета, да еще и наглядная реклама строительной отрасли нашего государства. Дворцы, комплексы, стадионы, клиники, жилая застройка... Даже после обычных экскурсий по Минску все чаще представители российских регионов говорят: «Хотим, как в Беларуси».

Строительная отрасль – это лишь одна из компетенций Беларуси. Ни один из визитов российских делегаций не обходится без посещения наших промышленных брендов. Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался. Читайте тут.

МАЗ, БелАЗ, МТЗ и «Амкодор». Можно сказать, это золотое кольцо белорусского автопрома. Его украшение – электротранспорт. Для «зеленых» инициатив Воронежа как раз подходят наши желтые электробусы. Есть вероятность покупки. Какое белорусское оборудование приглянулось губернатору Воронежской области?

Инициатива Беларуси – торговать не товарами, а компетенциями. Локализация совместных сборочных производств. Для России это новые рабочие места, для нас – гарантированный рынок сбыта. Когда не конкурируем, а друг друга дополняем. С такой экономической интеграции и начинается геополитический союз. «Мы готовы участвовать в этой работе». Лукашенко о сотрудничестве с российскими регионами. Подробности здесь.