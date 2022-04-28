Президент: «Критикуют нас, что вроде мы тут диктатура, не рыночная экономика. Главное, что есть эффект от этого»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как могут работать белорусские строители, вам известно. Вы уже это увидели. Должен сказать, что все научились сегодня работать в строительстве, хорошо работают. Но по цене и качеству, наверное, белорусам равных нет. Хотим удержать марку белорусских строителей. Потому что в советские времена школой строительства в Союзе была Беларусь. Ценность в том, что мы не развалили эту школу, мы ее сохранили. Более того, я все больше убеждаюсь, что это стало возможным, потому что мы не разрушили государственные учреждения строительные. У нас как были тресты, так и остались. Они поднялись на более высокий уровень.

Частник как строил? На квартиры – стол, стул, табуретка есть, кредиты в банке брал, с начальниками договаривался, кому-то взятки давал (но это опасно у нас, может плохо закончиться, но тем не менее) и нанимал этот трест, он ему строил. Зачем? Вот мы и приняли решение. Конкуренция – да, пусть тресты за подряд конкурируют. Победил трест – он с фундаментов, электрика, и все, ему не надо субподряд практически никакой. И он сам строит.

Критикуют нас, что вроде мы тут диктатура, не рыночная экономика. Главное, что есть эффект от этого. Поэтому мы и аккуратно работаем. Я знаю, что мы школу под Воронежем строили. Да? Приехал трест, построил под ключ, пожалуйста.