Президент: «Критикуют нас, что вроде мы тут диктатура, не рыночная экономика. Главное, что есть эффект от этого»

Новости Беларуси. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как могут работать белорусские строители, вам известно. Вы уже это увидели. Должен сказать, что все научились сегодня работать в строительстве, хорошо работают. Но по цене и качеству, наверное, белорусам равных нет. Хотим удержать марку белорусских строителей. Потому что в советские времена школой строительства в Союзе была Беларусь. Ценность в том, что мы не развалили эту школу, мы ее сохранили. Более того, я все больше убеждаюсь, что это стало возможным, потому что мы не разрушили государственные учреждения строительные. У нас как были тресты, так и остались. Они поднялись на более высокий уровень.
Частник как строил? На квартиры – стол, стул, табуретка есть, кредиты в банке брал, с начальниками договаривался, кому-то взятки давал (но это опасно у нас, может плохо закончиться, но тем не менее) и нанимал этот трест, он ему строил. Зачем? Вот мы и приняли решение. Конкуренция – да, пусть тресты за подряд конкурируют. Победил трест – он с фундаментов, электрика, и все, ему не надо субподряд практически никакой. И он сам строит.
Критикуют нас, что вроде мы тут диктатура, не рыночная экономика. Главное, что есть эффект от этого. Поэтому мы и аккуратно работаем. Я знаю, что мы школу под Воронежем строили. Да? Приехал трест, построил под ключ, пожалуйста.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Мы строим в настоящее время две школы. Одну очень большую, а вторую чуть поменьше. Реализуются сейчас проекты. И мы намерены оба проекта сдать в середине следующего года.
Александр Лукашенко:
Спасибо. Вы уже познакомились с нашими строителями, можете сделать соответствующие выводы. Но смею вас заверить, что точно так мы будем работать не только с Воронежем, но и с другими регионами и по другим направлениям.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Это такие партнеры – пока на колени не поставят, будут дожимать»
Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе
«Мы готовы участвовать в этой работе». Лукашенко о сотрудничестве с российскими регионами