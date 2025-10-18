Президент подписал указ о доплатах отдельным категориям работников АПК. Что изменится?

Белорусские аграрии приближаются к 10-миллионному намолоту. Сейчас основную прибавку к уже собранным зерновым и рапсу обеспечивает кукуруза. Ход уборочной и ситуацию в сельском хозяйстве в целом на контроле держит глава государства. Тему во Дворце Независимости обсуждали в рамках совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год. Тогда же говорили о текущей ситуации.

Нынешняя страда проходит в сложных условиях. Но аграрии смогли мобилизоваться. Работа на полях шла и в ночное время суток. Отдельные вопросы у Президента были к Гродненской области, которая традиционно занимает крепкие позиции по ряду показателей в АПК. На момент совещания в регионе не была завершена уборка свеклы и кукурузы, зерно которой идет на кормление скота. Затягивание сроков уборки может сказаться на качестве корма. Что касается предварительных итогов 2025 года, они неоднозначные, отметил глава государства, но подчеркнул, что это временно.

Ситуация в сельском хозяйстве на контроле Президента. Что объяснимо как востребованностью белорусской продовольственной продукции на внешних рынках (доля экспорта свыше 20 %), так и мировым продовольственным кризисом – дефицит возник в 2022 году и в отдельных странах остро ощущается до сих пор. В подобных условиях у нас делают все для развития АПК, принимаются комплексные меры, в том числе по привлечению кадров и, что важнее, их закрепление на рабочих местах. На неделе глава государства подписал указ о доплатах отдельным категориям работников агропромышленного комплекса. Речь о молодых специалистах.

Анна Лищинская, зоотехник сельхозпредприятия «Мирополье»:

Мне очень нравится моя профессия. Я рада что я поступила, закончила, сейчас продолжаю высшее образование получать в Горках. Уже осталось чуть-чуть и продолжу дальше работать в этой профессии. Дальше – больше. Молодежь как бы не должна бояться чего-то. Да мне было страшно. Но когда есть старшие наставники, которые тебя ценят – преодолевается все. Поначалу когда пришла на отработку. Была относительная небольшая — под тысячу белорусских рублей. Директор видел что я стараюсь и с каждым разом повышал. Закончилась отработка, контракт, он вызвал к себе – ну что мне надо сделать, чтобы ты осталась. Мы с ним договорились. Допустим, мне 22 года и для Борисова и в принципе для любого города заработная плата от 3 тысяч – конечно приятно.

Согласно указу Президента предусматривается увеличение размера доплат до одной базовой ставки: ранее они составляли около 125 рублей, теперь увеличены до 273. Также введены ежемесячные доплаты для специалистов, которые уже отработали два года и продолжили профессиональную деятельность в последующие 3 года. Вместо 188 рублей они будут получать 410. Отмечу, развитию села в Беларуси традиционно уделяется особое внимание. Как неоднократно отмечал Президент, без деревни не будет страны.