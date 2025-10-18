Синтезатор в корпусе. Вот как звучит цифровой баян. Попурри от ведущего солиста оркестра имени Жиновича
Анна Меркушевич, корреспондент:
Мы с вами сейчас держим два баяна. Один из них классический, второй электронный. Внешне они не отличаются. Как отличить?
Денис Черный, артист Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича:
Как мы с вами зазвучим, сразу поймем.
Вот это музыка! Уже с первых аккордов захватывает дух. Лауреат международных конкурсов Денис Черный умеет удивлять. Более 10 лет он ведущий солист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича при Белгосфилармонии, баянист-виртуоз. Причем играет не только на акустическом баяне, освоил и электронный.
Денис Черный
И самая главная, конечно, особенность этого инструмента, что в нем нет ничего живого, голосового, резонаторного. Это абсолютная микросхема, синтезатор в корпусе, сделанный по образу баяна.
Только представьте, на этом инструменте можно не растягивать меха, что уже необычно для баяниста. Но не все так просто. Вернее, все совсем непросто.
Денис Черный:
Здесь все, что вы слышите, все, что звучит, исполняется в реальном времени. Соответственно, можно представить, какова сложность для исполнителя, особенно баяниста, который привык играть бас-аккорд, бас-аккорд. А здесь навешиваются функции и ударной установки, и ритм-группы, и гармонической группы.
А ведь все началось с любви. С любви к музыке.
Денис Черный:
На самом деле музыкой я заболел, наверное, как начал ходить. Начал говорить, и уже папа мне записывал какие-то кассеты, пластинки. И я слушал, слушал, пел. Конечно, очень много пел. И, наверное, голубая мечта моя на протяжении всей жизни, и до сих пор она является путеводной звездой – это все-таки вокал и пение.
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