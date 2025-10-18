Синтезатор в корпусе. Вот как звучит цифровой баян. Попурри от ведущего солиста оркестра имени Жиновича

Анна Меркушевич, корреспондент:

Мы с вами сейчас держим два баяна. Один из них классический, второй электронный. Внешне они не отличаются. Как отличить? Денис Черный, артист Национального академического народного оркестра Беларуси им. И. Жиновича:

Как мы с вами зазвучим, сразу поймем.

Вот это музыка! Уже с первых аккордов захватывает дух. Лауреат международных конкурсов Денис Черный умеет удивлять. Более 10 лет он ведущий солист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Иосифа Жиновича при Белгосфилармонии, баянист-виртуоз. Причем играет не только на акустическом баяне, освоил и электронный.

Денис Черный

И самая главная, конечно, особенность этого инструмента, что в нем нет ничего живого, голосового, резонаторного. Это абсолютная микросхема, синтезатор в корпусе, сделанный по образу баяна.

Только представьте, на этом инструменте можно не растягивать меха, что уже необычно для баяниста. Но не все так просто. Вернее, все совсем непросто.