Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе

Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. Об этом заявил Александр Лукашенко 28 апреля во время встречи с губернатором Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ключевым аспектом наших торгово-экономических отношений должна стать производственная кооперация. Мы эту тему очень детально обсудили в ходе недавнего моего визита в Приморье, а накануне – с президентом России. Как показывает практика, именно кооперативное сотрудничество закладывает мощный базис для долгосрочных отношений и дает хороший интеграционный эффект. Очевидно, что одной из ведущих тем является сотрудничество в строительной сфере. Как могут работать белорусские строители, вам известно. Вы это уже увидели. По цене и качеству, наверное, белорусам равных нет. И культура строительства на соответствующем уровне. Мы нацелены на увеличение степени локализации, что гарантированно обеспечит создание новых рабочих мест в регионе.