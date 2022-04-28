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Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе

28 апреля 2022 10:48
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Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. Об этом заявил Александр Лукашенко 28 апреля во время встречи с губернатором Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ключевым аспектом наших торгово-экономических отношений должна стать производственная кооперация. Мы эту тему очень детально обсудили в ходе недавнего моего визита в Приморье, а накануне – с президентом России. Как показывает практика, именно кооперативное сотрудничество закладывает мощный базис для долгосрочных отношений и дает хороший интеграционный эффект. Очевидно, что одной из ведущих тем является сотрудничество в строительной сфере. Как могут работать белорусские строители, вам известно. Вы это уже увидели. По цене и качеству, наверное, белорусам равных нет. И культура строительства на соответствующем уровне. Мы нацелены на увеличение степени локализации, что гарантированно обеспечит создание новых рабочих мест в регионе.  

«Мы готовы участвовать в этой работе». Лукашенко о сотрудничестве с российскими регионами (подробнее здесь).  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Гусев # Владимир Путин # Фотофакт

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