«Мы готовы участвовать в этой работе». Лукашенко о сотрудничестве с российскими регионами

Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. Об этом заявил Александр Лукашенко 28 апреля во время встречи с губернатором Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гусев в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране. Накануне он прилетел в Минск с внушительной делегацией. За последнее время это не первые гости из Российской Федерации. Кроме того, и Президент Беларуси не так давно посещал российские регионы – Амурскую область и Приморский край, тем самым подчеркивая: такое точечное сотрудничество и контакты помогут эффективнее преодолевать последствия локдаунов и санкционного давления.

К слову, объем взаимной торговли между нашей страной и Воронежской областью в 2021-м достиг максимальных за последние 4 года показателей – 348 миллионов долларов. Большую долю составляет белорусский экспорт. Мы поставляем молочную продукцию, мясо и запчасти для тракторов и автомобилей. Во время сегодняшней встречи Александр Лукашенко отметил: мы готовы пойти дальше и поставлять в Воронежскую область все виды техники, открывать в российских регионах совместные сборочные производства – это в интересах обеих сторон и непременно повлечет за собой создание новых рабочих мест. Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе (здесь подробнее).

Александр Лукашенко отметил, что тесное сотрудничество с российскими регионами, большая заинтересованность с их стороны во взаимодействии с Беларусью позволяет развивать Союзное государство в максимально эффективном для обеих стран ключе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы участвовать в этой работе, вижу со стороны губернаторов России очень большой интерес. Благодарю в вашем лице сегодня очередной раз всех губернаторов. Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства – Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза.