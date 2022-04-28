Губернатор Воронежской области впечатлён визитом в белорусский РНПЦ. Что планируют сделать и как быстро?

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

Стойки хирургические, допустим, в палаты для реабилитации, койки специализированные. Такой большой достаточно набор оборудования, в том числе и тяжелого класса оборудование, которое здесь производится. Поэтому наши коллеги в течение недели – двух недель (теперь уже после праздников) приедут сюда – коллеги-специалисты, медики, строители еще раз все посмотрят, проедут производства, где это оборудование производится. И я думаю, что мы тоже будем здесь уже более предметные договорные отношения иметь.

Читайте также:

Есть вероятность покупки. Какое белорусское оборудование приглянулось губернатору Воронежской области?

Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе

Губернатор Воронежской области в Беларуси: «Мы строим систему видеообщения для наших онкологов»