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Губернатор Воронежской области впечатлён визитом в белорусский РНПЦ. Что планируют сделать и как быстро?

28 апреля 2022 17:47
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Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. Об этом заявил Александр Лукашенко 28 апреля во время встречи с губернатором Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Воронежской области впечатлён визитом в белорусский РНПЦ. Что планируют сделать и как быстро?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Губернатор долгое время беседует с министром здравоохранения Беларуси. Российский чиновник впечатлен визитом в белорусский РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.

Губернатор Воронежской области впечатлён визитом в белорусский РНПЦ. Что планируют сделать и как быстро?-4

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Стойки хирургические, допустим, в палаты для реабилитации, койки специализированные. Такой большой достаточно набор оборудования, в том числе и тяжелого класса оборудование, которое здесь производится. Поэтому наши коллеги в течение недели двух недель (теперь уже после праздников) приедут сюда  коллеги-специалисты, медики, строители еще раз все посмотрят, проедут производства, где это оборудование производится. И я думаю, что мы тоже будем здесь уже более предметные договорные отношения иметь.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Гусев # Евгений Пустовой # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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