Губернатор Воронежской области впечатлён визитом в белорусский РНПЦ. Что планируют сделать и как быстро?
Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. Об этом заявил Александр Лукашенко 28 апреля во время встречи с губернатором Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Губернатор долгое время беседует с министром здравоохранения Беларуси. Российский чиновник впечатлен визитом в белорусский РНПЦ онкологии и медицинской радиологии.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Стойки хирургические, допустим, в палаты для реабилитации, койки специализированные. Такой большой достаточно набор оборудования, в том числе и тяжелого класса оборудование, которое здесь производится. Поэтому наши коллеги в течение недели – двух недель (теперь уже после праздников) приедут сюда – коллеги-специалисты, медики, строители еще раз все посмотрят, проедут производства, где это оборудование производится. И я думаю, что мы тоже будем здесь уже более предметные договорные отношения иметь.
Читайте также:
Есть вероятность покупки. Какое белорусское оборудование приглянулось губернатору Воронежской области?
Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе
Губернатор Воронежской области в Беларуси: «Мы строим систему видеообщения для наших онкологов»