«Слушайте, надо учиться». Губернатор Воронежской области высказался о белорусских строителях

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

Правильный подход, комплексный такой, который дает возможность, во-первых, уровень нашего взаимодействия... А с другой стороны, мотивирует наших строителей на то, чтобы они повышали свои компетенции, потому что мы видим, как строят коллеги. Сегодня Александр Григорьевич говорил, как он добивался таких успехов в строительной сфере, и мы видим, что на самом деле успехи были достигнуты. И наши сейчас так смотрят и говорят: слушайте, надо учиться. Надо учиться не только тому, как строить, но и как строить взаимоотношения с заказчиком.

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