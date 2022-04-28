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«Слушайте, надо учиться». Губернатор Воронежской области высказался о белорусских строителях

28 апреля 2022 18:02
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Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Слушайте, надо учиться». Губернатор Воронежской области высказался о белорусских строителях-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В Воронеже планируют создать целый образовательный квартал. Нужны строители, и желательно белорусские.  

«Слушайте, надо учиться». Губернатор Воронежской области высказался о белорусских строителях-4

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Правильный подход, комплексный такой, который дает возможность, во-первых, уровень нашего взаимодействия... А с другой стороны, мотивирует наших строителей на то, чтобы они повышали свои компетенции, потому что мы видим, как строят коллеги. Сегодня Александр Григорьевич говорил, как он добивался таких успехов в строительной сфере, и мы видим, что на самом деле успехи были достигнуты. И наши сейчас так смотрят и говорят: слушайте, надо учиться. Надо учиться не только тому, как строить, но и как строить взаимоотношения с заказчиком.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Гусев # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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