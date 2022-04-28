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Начат отбор претендентов. НАН готовит программу, чтобы отправить в космос белорусского Гагарина

28 апреля 2022 19:08
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Новости Беларуси. Работа с предприятиями и импортозамещение – приоритетная задача белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начат отбор претендентов. НАН готовит программу, чтобы отправить в космос белорусского Гагарина-1

Это разработки в сфере машиностроения, микроэлектроники. Оправдали себя кластеры – слияние научного и производственного потенциала. Такое сотрудничество способствует формированию новых отраслей и созданию высокотехнологичного продукта. В планах – целый ряд научных исследований в сфере сельского хозяйства, фармацевтики и космоса. Сейчас готовят программу исследований, чтобы отправить в космос своего белорусского Гагарина. Уже начат отбор претендентов. Намерены запустить и спутник с повышенными возможностями.

Начат отбор претендентов. НАН готовит программу, чтобы отправить в космос белорусского Гагарина-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Мы разрабатываем спутник с разрешением 0,35 сантиметра из космоса. Это буквально все можно из космоса видеть: все детали, все вещи, передвижение и прочее. Особенно это очень важно для Министерства лесного хозяйства, чтобы оперативно отслеживать, что происходит в лесах, Министерства по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и других. Из космоса, оказывается, больше видно, лучше можно все разглядеть и принять оперативнее решение, чем на Земле.

Начат отбор претендентов. НАН готовит программу, чтобы отправить в космос белорусского Гагарина-7

В Беларуси создана система привлечения в науку молодежи. К слову, каждый третий исследователь в НАН – молодой человек в возрасте до 35 лет.

Начат отбор претендентов. НАН готовит программу, чтобы отправить в космос белорусского Гагарина-10

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Молодежь у нас работает по всем направлениям. И сейчас, по сути дела, это разделения на молодую и немолодую науку достаточно условно. Наш Совет молодых ученых работает для того, чтобы способствовать приходу молодежи в науку, закреплению в наших научно-исследовательских организациях и, что главное, наиболее скорой защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и впоследствии – доктора наук.

Одна из последних разработок молодых ученых посвящена 3D-печати мясной продукции.

# Космос # общество # Владимир Гусаков # Станислав Юрецкий # Фотофакт

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