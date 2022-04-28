Начат отбор претендентов. НАН готовит программу, чтобы отправить в космос белорусского Гагарина

Новости Беларуси. Работа с предприятиями и импортозамещение – приоритетная задача белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это разработки в сфере машиностроения, микроэлектроники. Оправдали себя кластеры – слияние научного и производственного потенциала. Такое сотрудничество способствует формированию новых отраслей и созданию высокотехнологичного продукта. В планах – целый ряд научных исследований в сфере сельского хозяйства, фармацевтики и космоса. Сейчас готовят программу исследований, чтобы отправить в космос своего белорусского Гагарина. Уже начат отбор претендентов. Намерены запустить и спутник с повышенными возможностями.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы разрабатываем спутник с разрешением 0,35 сантиметра из космоса. Это буквально все можно из космоса видеть: все детали, все вещи, передвижение и прочее. Особенно это очень важно для Министерства лесного хозяйства, чтобы оперативно отслеживать, что происходит в лесах, Министерства по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и других. Из космоса, оказывается, больше видно, лучше можно все разглядеть и принять оперативнее решение, чем на Земле.

В Беларуси создана система привлечения в науку молодежи. К слову, каждый третий исследователь в НАН – молодой человек в возрасте до 35 лет.