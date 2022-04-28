Есть вероятность покупки. Какое белорусское оборудование приглянулось губернатору Воронежской области?

МАЗ, БелАЗ, МТЗ и «Амкодор». Можно сказать, это золотое кольцо белорусского автопрома. Его украшение – электротранспорт. Для «зеленых» инициатив Воронежа как раз подходят наши желтые электробусы.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

Мы посмотрели подвижной состав, который производится здесь, на территории Беларуси, честно говоря, он почти один в один совпадает с тем, что было заложено в концепцию, в том числе при расчете всех экономических показателей. Это основа того, что может говорить о высокой доле вероятности покупки нами этого оборудования.

Читайте также:

Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался

Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе

Головченко: «Регионы – это те кирпичи, из которых строится основа российского государства»