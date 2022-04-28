Прямой эфир

Есть вероятность покупки. Какое белорусское оборудование приглянулось губернатору Воронежской области?

28 апреля 2022 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть вероятность покупки. Какое белорусское оборудование приглянулось губернатору Воронежской области?-1

МАЗ, БелАЗ, МТЗ и «Амкодор». Можно сказать, это золотое кольцо белорусского автопрома. Его украшение – электротранспорт. Для «зеленых» инициатив Воронежа как раз подходят наши желтые электробусы.

Есть вероятность покупки. Какое белорусское оборудование приглянулось губернатору Воронежской области?-4

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:
Мы посмотрели подвижной состав, который производится здесь, на территории Беларуси, честно говоря, он почти один в один совпадает с тем, что было заложено в концепцию, в том числе при расчете всех экономических показателей. Это основа того, что может говорить о высокой доле вероятности покупки нами этого оборудования.

Читайте также:

Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался

Лукашенко – Гусеву: мы нацелены на увеличение степени локализации, что создаст новые рабочие места в регионе

Головченко: «Регионы – это те кирпичи, из которых строится основа российского государства»

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Гусев # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался
28 апреля 2022 16:53

Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался

Новости экономики за 28.04.2022
28 апреля 2022 15:55

Новости экономики за 28.04.2022

Поисковую платформу по технической информации протестируют Беларусь и Россия
28 апреля 2022 15:51

Поисковую платформу по технической информации протестируют Беларусь и Россия