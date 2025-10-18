Гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту 30 метров

Гавайский вулкан Килауэа, один из самых активных в мире, выбросил фонтаны лавы на высоту 30 метров. Раскаленная магма вырвалась из жерла западного и южного кратеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К счастью, извержение локализовано в пределах вулкана и не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов. Ученые утверждают, что сейчас активность Килауэа бьет рекорды. За последние 200 лет это лишь четвертый случай, когда вулкан демонстрирует такую высокую частоту извержений.