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Гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту 30 метров

18 октября 2025 11:19
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Гавайский вулкан Килауэа, один из самых активных в мире, выбросил фонтаны лавы на высоту 30 метров. Раскаленная магма вырвалась из жерла западного и южного кратеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гавайский вулкан выбросил фонтаны лавы на высоту 30 метров-2

К счастью, извержение локализовано в пределах вулкана и не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов. Ученые утверждают, что сейчас активность Килауэа бьет рекорды. За последние 200 лет это лишь четвертый случай, когда вулкан демонстрирует такую высокую частоту извержений.

# Извержение вулкана

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