Александр Лукашенко: «Это такие партнёры – пока на колени не поставят, будут дожимать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень много боролись за то, чтобы было так, как сейчас. Я говорю – время возможностей. Я очень просил руководство России всегда, еще с первых дней, с Ельцина начиная: не надо с этими связываться западниками, не надо от них так зависеть. Мы должны им свои условия предлагать. У нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому, что слишком надеялись – вот, они высокие, немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры – пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать.