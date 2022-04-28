Александр Лукашенко: «Это такие партнёры – пока на колени не поставят, будут дожимать»
Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время российских гостей в Минске принимают часто. Кроме того, и Александр Лукашенко не так давно посещал Амурскую область и Приморский край, тем самым подчеркнув: такое точечное сотрудничество и контакты помогут эффективнее преодолевать последствия локдаунов и санкционного давления.
Глава государства уже не раз подчеркивал: в Беларуси сохранили то, в чем нуждается реальный сектор экономики большой России. Мы не отдали в заморские руки свои компетенции и производства. И не беда, что западные партнеры ушли, зато мы продолжаем двигаться вперед.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень много боролись за то, чтобы было так, как сейчас. Я говорю – время возможностей. Я очень просил руководство России всегда, еще с первых дней, с Ельцина начиная: не надо с этими связываться западниками, не надо от них так зависеть. Мы должны им свои условия предлагать. У нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как в России. Это потому, что слишком надеялись – вот, они высокие, немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее. Оно в три раза было дороже, а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела эта практика ориентации на партнеров. Это такие партнеры – пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать.
«Мы готовы участвовать в этой работе». Лукашенко о сотрудничестве с российскими регионами. Подробнее здесь.