Финляндия ужесточит правила получения гражданства для неработающих мигрантов

В Хельсинки приняли решение об ужесточении правил получения гражданства мигрантами, которые живут на пособия, пишет ТАСС со ссылкой на Yle.

Сообщается о принятии финским парламентом поправок к закону о гражданстве. Теперь финский паспорт возможно получить при наличии у мигранта заработка с рабочей или предпринимательской деятельности, социальное пособие для этого не подойдет.

В случае получения заявителем социальной помощи более 3 месяцев за двухлетний период рассчитывать на обретение финского паспорта не получится.

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