В ЕС предстоящая встреча Путина и Трампа видится как «кошмар»

Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии для Евросоюза представляется «политическим кошмаром», пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Pais.

Неназванный источник издания рассказал, что в Брюсселе во всеуслышание утверждается, что встреча Путина и Трампа полезна, если поспособствует прогрессу. Однако в частном порядке звучат заявления о «политическом кошмаре», высшее руководство ЕС и НАТО оказываются в неловком положении, сказано в материале.

Фото: kremlin.ru