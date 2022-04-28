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Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался

28 апреля 2022 16:53
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Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался-1

Строительная отрасль – это лишь одна из компетенций Беларуси. Ни один из визитов российских делегаций не обходится без посещения наших промышленных брендов.

Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
На БелАЗы в России спрос огромный сейчас. Все ушли, только остался БелАЗ. Слава богу, для нас это хорошо, пусть уходят. Мы удовлетворим спрос на российском рынке.

Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался-7

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Прошлый год в два раза увеличили продажи, в этом году…

Александр Лукашенко:
Когда ты говоришь «в два раза», мне плохо становится, потому что надо в следующем году что-то увеличивать.

Петр Пархомчик:
Примерно около этого.

Александр Лукашенко:
А мощностей хватит там?

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Гусев # Евгений Пустовой # Фотофакт

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