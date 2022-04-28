Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался

Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительная отрасль – это лишь одна из компетенций Беларуси. Ни один из визитов российских делегаций не обходится без посещения наших промышленных брендов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На БелАЗы в России спрос огромный сейчас. Все ушли, только остался БелАЗ. Слава богу, для нас это хорошо, пусть уходят. Мы удовлетворим спрос на российском рынке.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Прошлый год в два раза увеличили продажи, в этом году…
Александр Лукашенко:
Когда ты говоришь «в два раза», мне плохо становится, потому что надо в следующем году что-то увеличивать.
Петр Пархомчик:
Примерно около этого.
Александр Лукашенко:
А мощностей хватит там?
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