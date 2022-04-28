Лукашенко: на БелАЗы в России сейчас спрос огромный – все ушли, только он остался

Новости Беларуси. Производственная кооперация должна стать основой сотрудничества с российскими регионами. 28 апреля глава государства встретился с правительственной делегацией Воронежской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительная отрасль – это лишь одна из компетенций Беларуси. Ни один из визитов российских делегаций не обходится без посещения наших промышленных брендов.