«Напоминать о большом человеке». В Минске установили мемориальную доску митрополиту Филарету
Новости Беларуси. Сакральная память. Мемориальная доска первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси появилась на стене храма столицы. Скульптурное изображение митрополита Филарета установили на фасаде церкви Александра Невского в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здание расположено на военном кладбище. Памятная табличка появилась здесь неслучайно. С советских времен первый Патриарший Экзарх всея Беларуси заложил традицию ежегодно проводить в этом храме архиерейские богослужения на второй день после Пасхи и Рождества Христова. Такой православный ритуал сохранился до сих пор.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Будут напоминать о большом человеке, человеке божьем, который служил с усердием на белорусской земле.