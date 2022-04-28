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«Напоминать о большом человеке». В Минске установили мемориальную доску митрополиту Филарету

28 апреля 2022 18:35
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Новости Беларуси. Сакральная память. Мемориальная доска первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси появилась на стене храма столицы. Скульптурное изображение митрополита Филарета установили на фасаде церкви Александра Невского в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Напоминать о большом человеке». В Минске установили мемориальную доску митрополиту Филарету-1

Здание расположено на военном кладбище. Памятная табличка появилась здесь неслучайно. С советских времен первый Патриарший Экзарх всея Беларуси заложил традицию ежегодно проводить в этом храме архиерейские богослужения на второй день после Пасхи и Рождества Христова. Такой православный ритуал сохранился до сих пор.

«Напоминать о большом человеке». В Минске установили мемориальную доску митрополиту Филарету-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Будут напоминать о большом человеке, человеке божьем, который служил с усердием на белорусской земле.

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Митрополит Филарет # Фотофакт

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