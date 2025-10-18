Представители стран ЕС хотят послать на встречу Путина и Трампа президента Финляндии

И самая обсуждаемая мировая новость. Предстоящая встреча президентов России и США, которая должна пройти в Будапеште в ближайшие две недели, – политический кошмар для Евросоюза. Об этом пишет испанская газета El País. В еще больший шок поверг Брюссель отказ Америки от поставок дальнобойных ракет «Томогавк» Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О чем стало известно по итогам вчерашних переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне.

После такого удара Европа вновь пытается хоть как-то пристроиться к переговорному процессу по Украине и повлиять на решения главы США. Стало известно, что представители стран ЕС хотят послать на саммит Путина и Трампа президента Финляндии Александра Стубба. Он является одним из немногих европейских лидеров, который имеет тесные отношения с главой Белого дома. Стоит отметить, что финский президент был ключевой фигурой на переговорах еврочиновников и Трампа в Вашингтоне после саммита на Аляске. И хоть теперь «светилам» Евросоюза не нужно паковаться в дальнюю дорогу, добраться до Трампа будет намного тяжелее.

Герхард Манготт, эксперт по России, профессор университета Инсбрука (Австрия):

Плохим знаком для Киева и оплеухой для Евросоюза стал выбор Будапешта в качестве переговорной площадки. У Венгрии самое позитивное среди участников ЕС отношение к Путину. При этом Трамп накануне телефонного разговора с президентом России едва ли консультировался с европейскими лидерами. Все как в старые скверные времена, великие державы пытаются сами урегулировать вопросы.