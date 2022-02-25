Увидел настоящую операцию и навестил пациентов в красной зоне. Итоги поездки Президента в РНПЦ

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине. О том, как спасают жизни врачи и как хотел спасти ситуацию в южной соседке наш Президент – репортаж Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Возможно, с учетом ситуации, которая складывается на нашем внешнем контуре и в соседней Украине, кто-то ожидал изменений в графике Александра Лукашенко, но запланированный визит в РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии состоялся. Да, глава государства немного опоздал, заслушивал доклады военных, тем не менее здоровье и жизнь белорусов важнее всего.

Лучшая клиника страны, центр, где дарят надежду и новую жизнь. Гордость белорусской медицины и, если хотите, ее бренд. Адрес Минск, улица Семашко, 8 известен и за пределами Беларуси. Уникальные операции по пересадке сердца, печени, почки, легких, костного мозга здесь делают белорусские медики. В свое время именно их компетенции, запал, желание, а главное – умение работать убедили Президента страны оказать поддержку в создании условий. РНПЦ построили всего за три года и оснастили по последнему слову техники, в сентябре 2021 года сделали шаг на новый уровень.

Открытие нового корпуса хирургии и трансплантологии, где сегодня и встречали Александра Лукашенко, позволило значительно улучшить оказание помощи пациентам с патологиями сердца. На очереди – блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток. По плану он появится в 2023 году. И у медиков на него большие планы, в том числе и в свете экспорта услуг. За последние 10 лет количество иностранных пациентов выросло в 18 раз. Такое признание дорогого стоит. Александр Лукашенко в МНПЦ: если к вам поехали люди из развитых стран, значит, вы хлеб не зря едите – читайте здесь . Она совмещает функции и возможности компьютерной томографии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это операция идет? Это конкретно сейчас идет операция. У нас пациент со злокачественной опухолью печени, которая труднодоступна. Александр Лукашенко:

Вы что хотите здесь сделать? Метод лечения называется «термоабляция». С помощью специальной иголки, это современные технологии, нужно попасть в опухоль, но очень трудно навести, для навигации используется УЗИ-аппарат, компьютерное наведение и ангиографическое. И вот они практически попали в опухоль. Сейчас следующий этап – это контроль томографией, что иголка находится в опухоли. После чего будет применена высокая температура, опухоль некротизируется. Это современный уровень лечения опухолей небольшого размера.

Еще одна фишка этого МНПЦ – в кооперации научных исследований и практического опыта. Разработаны и внедрены в практику 188 новых методов лечения и диагностики. Есть своя школа трансплантологов. К слову, здешних медиков не остановила даже пандемия. За 2021 год провели более 10 тысяч операций. А значит, спасли почти столько же жизней. Врачам пришлось освоить профессию инфекционистов, и самые тяжелые пациенты с COVID-19 концентрировались именно здесь. Впрочем, к сложнейшим вызовам здесь давно привыкли. И также привыкли их преодолевать. Уже здоровые, пусть и еще ослабленные после терапии, пациенты, лучшее тому доказательство.

Еще одна традиция – общение с людьми в белых халатах. Ее Президент не нарушает ни при каких обстоятельствах. Да и врачам этот разговор необходим, чтобы из первых уст узнать перспективы, прежде всего – развития своей вотчины. Врачи, особенно здесь – фанаты своего дела. И все же тема номер один в последние дни, так или иначе, события в Украине. Мало того, что практически каждый белорус связан кровно с этой соседней страной, потому переживает за разрешение конфликта, так еще и западные партнеры подливают масла в огонь. Беларусь обвиняют в агрессии, грозят санкциями и обещают «веселую жизнь». За последние годы мы к этому, кажется, привыкли, но все же. «У нас валюты хватает». Лукашенко ответил, какие последствия могут ждать Беларусь от конфликта в Украине – читайте далее.