«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники

Интуитивно, это свободный кэжуал стиль, повседневный, удобный на прогулку. Бомбер к весне обновил, очки – это эксклюзивная оправа, люблю татуировки. Вы меня в толпе увидите точно!
Интуитивно, это свободный кэжуал стиль, повседневный, удобный на прогулку. Бомбер к весне обновил, очки – это эксклюзивная оправа, люблю татуировки. Вы меня в толпе увидите точно!
У меня сегодня образ спорт-шик. Я очень люблю наших белорусских дизайнеров, сумочка тоже от белорусского бренда. В тренде сейчас жакеты приталенные, платки вместо пояса.
Самодельные джинсы, мне нравятся такие дизайны необычные. Взгляды ловлю иногда.
Подробности в видео.