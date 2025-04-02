«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники

Интуитивно, это свободный кэжуал стиль, повседневный, удобный на прогулку. Бомбер к весне обновил, очки – это эксклюзивная оправа, люблю татуировки. Вы меня в толпе увидите точно!

У меня сегодня образ спорт-шик. Я очень люблю наших белорусских дизайнеров, сумочка тоже от белорусского бренда. В тренде сейчас жакеты приталенные, платки вместо пояса.