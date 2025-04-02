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«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники

02 апреля 2025 13:22
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«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники-1

Интуитивно, это свободный кэжуал стиль, повседневный, удобный на прогулку. Бомбер к весне обновил, очки – это эксклюзивная оправа, люблю татуировки. Вы меня в толпе увидите точно!

«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники-3

У меня сегодня образ спорт-шик. Я очень люблю наших белорусских дизайнеров, сумочка тоже от белорусского бренда. В тренде сейчас жакеты приталенные, платки вместо пояса.

«Вы меня в толпе увидите точно!» Показываем, во что одеваются минские модники-5

Самодельные джинсы, мне нравятся такие дизайны необычные. Взгляды ловлю иногда.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

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