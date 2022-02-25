Лукашенко о модернизации: чтобы вы не с топором и скальпелем в операционную заходили, а с малоинвазивными технологиями

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое требование сейчас к правительству и Министерству здравоохранения: чтобы мы не строили железобетонное вот это все, мы должны считать деньги. И министру [Дмитрию Пиневичу – прим.ред.] я постоянно говорю: начал строить – посмотри, чтобы там ничего не было лишнего. И второе – дело же не в стенах, а в кадрах. У нас есть хорошие врачи, хорошее здравоохранение, но еще важнее оборудование медицинское. Оснащение. Вот мы зашли в вашу космическую операционную, Олег [Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии – прим.ред.] говорит: ну, это норма, сейчас должно быть везде так. Вот это главное. Здесь мы взяли соответствующий крен. А так будем делать и поликлинику в Орше, мы договаривались, и в других местах. Но у нас Минск всегда отставал по здравоохранению. Сейчас, молодцы, подтянулись. Уже Минск выглядит получше, но еще далеко не все сделали. Ну и, конечно, удержаться на нынешнем уровне заработной платы. Потому что COVID-19 зарплату сильно среднюю поднял в здравоохранении. Вот наша задача – удержаться. Но не уравниловку. По системе здравоохранения – как ее отстроить – мы нащупали этот путь. А сейчас надо провести модернизацию зданий, помещений, у нас их практически хватает, может, десяток-два надо построить, мы их построим. Ну, и оснастить самым современным оборудованием, чтобы вы не с топором и скальпелем в операционную заходили, а с малоинвазивными технологиями.

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