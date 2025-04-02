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В ФРГ забили тревогу из-за реакции РФ на заявления Бербок

02 апреля 2025 13:27
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В ряде стран, не относящихся к западному миру, воспринимают поведение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в качестве свидетельства беспомощности государства, пишет РИА Новости.

В ФРГ забили тревогу из-за реакции РФ на заявления Бербок-1

Фото: Pinterest

В Berliner Zeitung поднимается вопрос о влиянии резких антироссийских высказываний Бербок на восприятие Германии в мировом сообществе. Автор отмечает, что своим поведением глава немецкого МИД демонстрирует беспомощною реакцию страны, не желающей признать «свою сегодняшнюю слабость».

Глава МИД ФРГ – статист в ситуации украинского конфликта, а ход событий направляют другие люди, подчеркивается в публикации.

# Международная политика # Анналена Бербок

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