В Румынии грозят посадить актёра Ван Дамма за сексуальную эксплуатацию женщин

В Румынии актера Жан-Клода Ван Дамма обвиняют в том, что он якобы пользовался услугами преступной сети, занимавшейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, пишет РИА Новости.

Заявлено, что Жан-Клоду Ван Дамму вменяется, что он воспользовался услугами сексуального характера 5 девочек из Румынии, которые находились «в уязвимом состоянии».

Известно, что заявила о данном факте одна из молодых женщин, якобы участвовавшая в мероприятиях, где девушки якобы предлагались Ван Дамму.