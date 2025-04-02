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В Румынии грозят посадить актёра Ван Дамма за сексуальную эксплуатацию женщин

02 апреля 2025 12:27
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В Румынии актера Жан-Клода Ван Дамма обвиняют в том, что он якобы пользовался услугами преступной сети, занимавшейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, пишет РИА Новости.

В Румынии грозят посадить актёра Ван Дамма за сексуальную эксплуатацию женщин-1

Фото: Pinterest

Заявлено, что Жан-Клоду Ван Дамму вменяется, что он воспользовался услугами сексуального характера 5 девочек из Румынии, которые находились «в уязвимом состоянии».

Известно, что заявила о данном факте одна из молодых женщин, якобы участвовавшая в мероприятиях, где девушки якобы предлагались Ван Дамму.

# Международная политика

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