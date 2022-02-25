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«Жертвуя чем-то, делать людей здоровыми». Посмотрите, какой подарок преподнесли Президенту в МНПЦ

25 февраля 2022 19:58
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Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В завершение встречи Президенту преподнесли символичный подарок. Ангел – символ надежды и с недавних пор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Олег Руммо говорит, профессия такая.

«Жертвуя чем-то, делать людей здоровыми». Посмотрите, какой подарок преподнесли Президенту в МНПЦ-1

Специальность у нас такая. Жертвуя чем-то, делать людей здоровыми.

И это применимо не только к здравоохранению, правда? Пожертвовать меньшим ради большего, того, что действительно важнее – зачастую единственно верный и возможный вариант преодоления даже самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. В Беларуси это понимают.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Олег Руммо # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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