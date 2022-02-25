«Жертвуя чем-то, делать людей здоровыми». Посмотрите, какой подарок преподнесли Президенту в МНПЦ

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В завершение встречи Президенту преподнесли символичный подарок. Ангел – символ надежды и с недавних пор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Олег Руммо говорит, профессия такая.