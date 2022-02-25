Лукашенко о досрочном голосовании на референдуме: «Такой явки я не ожидал. Я думал, будет поменьше»

Новости Беларуси. Красная зона, гибридная операционная, медуслуги международного класса и доход больше 10 миллионов долларов за год. Александр Лукашенко посетил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центру действительно есть чем похвастаться – он один из крупнейших в Восточной Европе и первый в СНГ по количеству пересадок. Общение с коллективом клиники не обошлось без обсуждения актуальных вопросов, в том числе разрешение конфликта в Украине.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Вы вчера говорили о том, что действительно с учетом той ситуации, которая складывается у наших рубежей, у наших соседей, нам самое главное – не менять своего привычного образа жизни и не отменять никакие, в том числе и политические события, которые намечены. Я думаю, в воскресенье большинство белорусов пойдут и отдадут свой голос на референдуме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы.
Алена Сырова:
Сейчас идет досрочное голосование и цифры явки довольно высокие. Вы ожидали вообще?
Александр Лукашенко:
Нет. Такой явки я не ожидал. Я думал, будет поменьше. Все-таки это не президентские выборы. Люди на первое место всегда ставят президентские выборы, связывают свою жизнь с выбором главы государства, потом – парламентские выборы и референдумы. Но 20-е годы, то, что происходит в Украине, сейчас людей подстегнуло. Но и вы молодцы. Журналисты, эксперты, специалисты – уже проехали, я смотрю, по всей стране. Телевидение, средства массовой информации в этом плане работали. Все-все, и сенаторы тоже.
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